Сын Алибасова задолжал банку 8 миллионов рублей из-за прогоревшего бизнеса с «клубничкой»

Как сообщил «СтарХит» со ссылкой на Telegram-канал Mash, организация потребовала с Бари 8,3 миллиона рублей, а также проценты по ставке в 11,4%.

Сейчас Алибасову ежедневно капает неустойка. Если он не предпримет меры, то долг может быть списан в принудительном порядке с помощью описи и продажи имущества на торгах.