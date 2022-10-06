Сын Алибасова задолжал банку 8 миллионов рублей из-за прогоревшего бизнеса с «клубничкой»

Не так давно Бари Алибасов – младший организовал вебкам-студию, чтобы заняться стримингом видео для взрослых.
Звездный наследник арендовал помещение, приобрел необходимое оборудование и нанял девушек-вебкамщиц. Чтобы оплатить все расходы, сын Бари Алибасова взял кредит.
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Продюсер планировал, что его модели будут работать на европейскую аудиторию и приносить хороший доход, однако дело не пошло. В итоге Алибасов перестал выплачивать кредит, и банк обратился в суд.
Как сообщил «СтарХит» со ссылкой на Telegram-канал Mash, организация потребовала с Бари 8,3 миллиона рублей, а также проценты по ставке в 11,4%.
Сейчас Алибасову ежедневно капает неустойка. Если он не предпримет меры, то долг может быть списан в принудительном порядке с помощью описи и продажи имущества на торгах.