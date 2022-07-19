Сын Александра Ширвиндта сообщил о скором отъезде отца на рыбалку

Телеведущий Михаил Ширвиндт в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что его отец народный артист Александр Ширвиндт, которому исполнилось 88 лет, в скором времени отправится на рыбалку на Валдай.
«Есть такой фильм «Ирония судьбы». В нем фраза: «Каждый год 31 числа мы ходим в баню». Вот так каждый год перед тем, как на месяц поехать на рыбалку мой папа проходит медобслуживание. Его крутят по полной программе. Надо быть подстрахованным».
Как заметил Ширвиндт, каждый год накануне дня рождения отца в желтой прессе проходят новости, что актер якобы в критическом состоянии. «Он на это не реагирует. Фантазии не хватает у желтой прессы. Вот это и произошло сейчас. Он на обследовании. Через три дня поедет на Валдай, где проведет месяц. Аврала нет. В этом году просто чуть раньше поедет на рыбалку, чем обычно», - заметил Михаил Ширвиндт.
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Ранее в СМИ прошла информация, что Александр Ширвиндт попал в больницу в тяжелом состоянии. Якобы у него возникли проблемы с сердцем.