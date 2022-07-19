Сын Александра Ширвиндта сообщил о скором отъезде отца на рыбалку

Как заметил Ширвиндт, каждый год накануне дня рождения отца в желтой прессе проходят новости, что актер якобы в критическом состоянии. «Он на это не реагирует. Фантазии не хватает у желтой прессы. Вот это и произошло сейчас. Он на обследовании. Через три дня поедет на Валдай, где проведет месяц. Аврала нет. В этом году просто чуть раньше поедет на рыбалку, чем обычно», - заметил Михаил Ширвиндт.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Ранее в СМИ прошла информация, что Александр Ширвиндт попал в больницу в тяжелом состоянии. Якобы у него возникли проблемы с сердцем.