«Сыграли по бартеру»: Надежда Ермакова из «Дома-2» рассказала о колоссальных затратах на свадьбу

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова ответила на хейт в Сети, разразившийся после ее свадьбы с Даниэлем Чистовым.

Новоиспеченная жена поставила на место тех, кто счел, что на торжество она не потратила ни копейки.

«Сыграли по бартеру», «Не потратили ни копейки» — так странно слышать такие высказывания. И как люди успевают залезать в чужой кошелек! Да, я веду свой блог, да, мне как узнаваемому человеку могут сделать скидку, но поверьте, мне ничего и никогда в жизни не доставалось бесплатно! Специалисты бесплатно не работают, даже с учетом рекламы и даже для блогеров. Да, с учетом скидок мы смогли сэкономить и даже рассчитали бюджет так, что хватило на свадебное путешествие, но поверьте, свадьба — это недешевое удовольствие!» — высказалась Надежда Ермакова.

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Напомним, Надя Ермакова и ее возлюбленный Даниэль Чистов сыграли свадьбу чуть больше недели назад. Ермакова старше своего мужа на пятнадцать лет, но это обстоятельство не мешает им быть счастливыми. Сейчас пара проводит свой медовый месяц в Египте.