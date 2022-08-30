Сябитова пожаловалась на крикливую внучку: устают все

По словам телесвахи, Мирослава растет очень активной.
Роза Сябитова.

Роза Сябитова. Фото: Global Look Press

Роза Сябитова рассказала, что ее внучка Мирослава растет очень активной. К тому же девочка любит выражать свои эмоции при помощи крика.

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Близкие хоть и мирятся с особенностями характера малышки, признаются, что сильно устают от нее.

Поэтому, как только Мирослава успокаивается, в доме Розы Сябитовой объявляется сончас.

Отдыхает не только ведущая, а также ее дочь Ксения и зять, но и домашние питомцы.

«Мирочка у нас голосистая, но стоит ей уснуть, как все засыпают. Ловим момент!» — написала в своем телеграме Роза Сябитова.

В доме Сябитовой сончас. Фото: соцсети

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