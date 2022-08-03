Сябитова похвасталась цветами в своем саду: королевские лилии, роскошные гортензии, лиловые гладиолусы

Роза Сябитова — отличная хозяйка и великолепный садовод. Огород — это то, во что она вкладывает всю свою душу и тело.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Правда, в этом году ее дочь Ксения настояла на том, чтобы знаменитая мать немного сократила свои посадки. Роза Сябитова послушалась и оставила больше растений для души, а овощей на сей раз засеяла намного меньше.