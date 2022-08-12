Сябитова назвала сбежавших из России звезд двумя словами

При этом телеведущая заметила, что лично с уехавшими не знакома.
Роза Сябитова

Роза Сябитова. Фото: Global Look Press

Февраль разделил шоу-бизнес на две части. Одни его представители осудили всех и вся и сбежали за границу. Другие остались на родине. В числе последних телеведущая Роза Сябитова. Она решила высказаться в адрес тех, кто позволяет себе говорить неприятные вещи о России.

«Я ни одного из уехавш­их лично не знаю. Во­обще эта история со стороны выглядит как «дерьмо на вентиля­тор». Это выражение у меня созрело в фев­рале. Про себя подум­ала: «Как бы стать в том месте, чтобы не задело?». Это же ну­жно сначала понять, откуда полетело, и сп­рогнозировать, куда прилетит (смеется). Поэтому я стараюсь не стоять там, где не надо», — сказала Роза в беседе с PROZVEZD.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, в феврале-марте страну покинули Максим Галкин и Алла Пугачева, Андрей Макаревич и ряд других.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  