Связано с мужчиной: Яна Кошкина призналась, из-за чего в последний раз сильно плакала

Звезда «Домашнего ареста» Яна Кошкина - девушка популярная и часто сталкивается с хейтом от поклонников. Но артистка призналась, что на все реагирует с пониманием. Однако есть ситуации, которые ее выводят из себя.
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«В последний раз сильно плакала из-за непонимания с близким человеком. Как в себя прихожу? Самый лучший для меня способ - поехать к маме за город. Мы с ней очень любим вечерами с ее собачкой гулять - наворачиваем круги, за вечер по 15 - 20 км можем пройти по лесу», - заявила Кошкина Teleprogramma.pro.
Кстати, Кошкина утверждает, что не позволяет мужчинам собой командовать. Она заявляет, что девушка должна состояться в профессии и никто не должен на это влиять.