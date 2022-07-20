Связано с мужчиной: Яна Кошкина призналась, из-за чего в последний раз сильно плакала

Звезда «Домашнего ареста» Яна Кошкина - девушка популярная и часто сталкивается с хейтом от поклонников. Но артистка призналась, что на все реагирует с пониманием. Однако есть ситуации, которые ее выводят из себя.

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