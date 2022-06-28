Священник сделал заявление о селфи на похоронах Юрия Шатунова

На похоронах легендарного музыканта Юрия Шатунова разразился скандал. Некоторые поклонники не только снимали происходящее на камеру, но и фотографировались на фоне лежащего в гробу артиста.

В Сети по этому поводу вспыхнули обсуждения. Люди заметили, что так вести себя на траурной церемонии — неэтично.

В свою очередь, священник Русской православной церкви Александр Мазырин высказался на этот счет. Он не увидел в данной ситуации ничего плохого.

«Вообще, фотографировать покойников вполне допустимо. Для Бога все живы. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Само по себе это не предосудительно. Но если это делается с какими-то порочными целями, то это одобрить нельзя», — сказал Александр Мазырин Telegram-каналу «Абзац».

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