«Своими они там не станут»: политолог высказался о будущем уехавших в Латвию звезд

Политолог, специалист по странам Балтии Андрей Стариков считает, что уехавшим в Латвию звездам в самое ближайшее время придется туго. Эксперт отмечает, что у них не получится интегрироваться в местное общество и получить работу из-за национальности.
«Поуезжавшие в Прибалтику не найдут себе места в том обществе. Если их уровень благосостояния позволяет находиться в Прибалтике и не работать, они досидят до депортации. <...> Но своими они там не станут, а завтра-послезавтра многих начнут выгонять», — цитирует эксперта «Слово и дело».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, самый громкий переезд в Латвию случился у Чулпан Хаматовой. Она рванула в Прибалтику в феврале.