«Своих ругать нельзя»: о Галкине высказался Запашный

Эдгард Запашный прокомментировал позицию Максима Галкина. Дрессировщик считает, что Максим Галкин прекрасно отдает себе отчет в том, что делает. И он имеет право транслировать публике свою позицию.

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Однако сам артист никогда бы так не поступил, Запашный уверен, что сейчас не самое лучшее время для публичной критики.

«Мы можем с вами вспомнить слова того же самого Бодрова, который говорил, что во время таких действий своих ругать нельзя», — сказал Запашный.

Он заметил, что Алла Пугачева, в отличие от мужа, помалкивает.

Источник: «КП-Екатеринбург».