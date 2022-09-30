«Свои пожитки тихонько собрала — и восвояси»: Пугачева умчалась в Израиль, дав Гарри и Лизе месяц походить в школу

В прессе пишут о том, что Алла Пугачева покинула Россию. Автомобиль с Примадонной заметили у столичного аэропорта Внуково. На этом же микроавтобусе певица привозила детей на первое сентября в школу. Скорее всего артистка улетела в Израиль. Для этого певица не поскупилась на билеты, арендовав частный джет.
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Чуть больше месяца Примадонна провела на родине. Артистка привезла двойняшек Гарри и Лизу в подмосковный замок в деревне Грязь до начала учебного года, чтобы купить для детей все необходимое к школе. Вот только за партой двойняшки просидели недолго.
Дети Аллы Пугачевой — Гарри и Лиза с ее внучкой Клавой. Фото: личный архив
Всего месяц дети шоумена Максима Галкина* походили в школу, после чего Примадонна спешно собрала свои пожитки и улетела с Гарри и Лизой в Израиль.
«А говорила, пусть дети учатся в своей школе», «Засиживаться в сельской глуши не стала», «Только месяц в школу походили, и вот... Уже умчались куда-то», «Свои пожитки тихонько собрала — и восвояси», «Вернется, будем ждать», — стали писать фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.