«Свои иконы»: сын Софии Ротару сделал неожиданное заявление о своей именитой матери

Певица София Ротару всегда была близка с семьей единственного сына Руслана Евдокименко. Со своим наследником, его женой и двумя внуками София Ротару проводит много времени.
В трудный период сын всегда поддерживал певицу и наоборот. Очевидно, что у Софии Ротару и Руслана Евдокименко особая связь.
В микроблоге Руслан Евдокименко сделал признание о матери, давая понять, что для него она больше, чем просто женщина и мама.
Наследник Софии Ротару показал, как выглядит передняя панель в салоне его автомобиля. Как оказалось, вся она украшена фотографиями, с которых смотрит вечно юная и красивая София Ротару.
Сын Софии Ротару показал ее фото. Фото: соцсети
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Под снимками Руслан Евдокименко дал понять, что почитает свою знаменитую маму и молится на нее.
«У каждого свои иконы», — написал Руслан Евдокименко.