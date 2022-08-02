«Свои иконы»: сын Софии Ротару сделал неожиданное заявление о своей именитой матери

Певица София Ротару всегда была близка с семьей единственного сына Руслана Евдокименко. Со своим наследником, его женой и двумя внуками София Ротару проводит много времени.

В трудный период сын всегда поддерживал певицу и наоборот. Очевидно, что у Софии Ротару и Руслана Евдокименко особая связь.

В микроблоге Руслан Евдокименко сделал признание о матери, давая понять, что для него она больше, чем просто женщина и мама.

Наследник Софии Ротару показал, как выглядит передняя панель в салоне его автомобиля. Как оказалось, вся она украшена фотографиями, с которых смотрит вечно юная и красивая София Ротару.