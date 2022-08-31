«Свое творчество имел в виду»: Ершов ответил Мясникову о несмешных шутках «Уральских пельменей»

По словам юмориста, у него, в отличие от коллеги, другая точка зрения.
Сергей Ершов

Сергей Ершов. Фото: соцсети

Юморист Сергей Ершов заявил, что не согласен со своим коллегой по «Уральским пельменям» о несмешных шутках творческого коллектива.

«Возможно, он свое творчество имел в виду. Я не считаю свои номера и номера шоу несмешными. Знаете, у кого-то может сработать тот фактор, что сейчас юмора стало очень много. И поэтому на общем фоне кому-то может так показаться».

Как отметил Ершов, Мясников честен с собой и говорит так, как считает. При этом тему о «несмешных шутках» они с давним другом не обсуждали, сообщает ural.kp.ru.

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Ранее Вячеслав Мясников говорил, что шутки «Уральских пельменей» с годами поблекли. По его мнению, они просто стали несмешными.

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