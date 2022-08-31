«Свое творчество имел в виду»: Ершов ответил Мясникову о несмешных шутках «Уральских пельменей»

Как отметил Ершов, Мясников честен с собой и говорит так, как считает. При этом тему о «несмешных шутках» они с давним другом не обсуждали, сообщает ural.kp.ru.

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Ранее Вячеслав Мясников говорил, что шутки «Уральских пельменей» с годами поблекли. По его мнению, они просто стали несмешными.