«Он свободный мужчина, а дети находятся с мамой»: Юлию Белую из «Дома-2» не пугает наличие троих сыновей у Тиграна Салибекова

Тигран Салибеков после развода с женой Юлией вернулся на «Дом-2» и практически сразу закрутил роман с Юлией Белой.
Отношения этой пары идеальными не назовешь. Но, по словам Юлии Белой, она так любит Тиграна, что прощает ему то, что раньше никогда не прощала мужчинам. А именно наличие бывшей жены и троих сыновей — Ролана, Эльдара и Баграта.
«Наличие троих детей меня не смущает. Дети находятся с мамой, и Тигран — абсолютно свободный мужчина», — призналась Юлия Белая в беседе с Teleprogramma.pro.
Ради Тиграна Салибекова Юлия Белая изменила своим принципам. Ведь еще несколько лет назад она не рассматривала всерьез мужчин с детьми.
«Но каким-то чудом, я даже не знаю, почему, может, в силу мудрости и возраста, я поняла, что это, в принципе, и не страшно. Важно, как ведет себя мужчина. Если он все свое время посвящает детям, меня бы это смущало. Но Тигран уделяет время и детям, и мне», — добавила Юлия Белая.
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