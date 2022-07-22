«Он свободный мужчина, а дети находятся с мамой»: Юлию Белую из «Дома-2» не пугает наличие троих сыновей у Тиграна Салибекова

Ради Тиграна Салибекова Юлия Белая изменила своим принципам. Ведь еще несколько лет назад она не рассматривала всерьез мужчин с детьми.

«Но каким-то чудом, я даже не знаю, почему, может, в силу мудрости и возраста, я поняла, что это, в принципе, и не страшно. Важно, как ведет себя мужчина. Если он все свое время посвящает детям, меня бы это смущало. Но Тигран уделяет время и детям, и мне», — добавила Юлия Белая.

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