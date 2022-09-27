«Свободный, классный, добрый»: о смерти Моисеева на фоне молчащей Пугачевой высказался Галкин*

На 69-м году жизни умер артист Борис Моисеев. Сердце танцора и певца остановилось после перенесенного, третьего уже по счету инсульта.

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Звезду нашли лежащим бездыханно на полу в собственной квартире. Врачи уже не смогли реанимировать знаменитость.

Борис Моисеев был добрым другом Аллы Пугачевой, ведь именно она заметила его трио «Экспрессия» и пригласила в состав своего шоу, сделав популярным. Начав сольную карьеру, он не забыл Примадонну и всю жизнь вспоминал с благодарностью.

Однако сейчас Алла Борисовна почему-то молчит. А вот ее муж-иноагент Максим Галкин* почтил память Бориса Моисеева.

«Ушел из жизни Борис Моисеев. Яркий артист, прекрасный человек, друг. Свободный, классный, добрый, остроумный. Будет очень тебя не хватать, Боря! Соболезнования близким!» — написал Галкин в социальных сетях.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.