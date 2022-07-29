Свежо, спасибо, ждет еще: что ответила Собчак Баскову после его стихотворного выпада

Николай Басков не смог молчать после критики Ксении Собчак в адрес Олега Газманова и ответил ей в стихотворной форме.

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«Сколько будем терпеть эту клячу,

Ту, что душит песни народные,

Мерзко ползает что-то собчачье

По культурному телу Родины», — написал артист.

Ксения Собчак не заставила себя долго ждать и ответила музыканту в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Что сказать про стихотворный дебют Николая? Рифма «кляча — собчачье» — это свежо. Обошлось без «Дома-2» и на том спасибо. Жду от него развития таланта в этом направлении и новые стихи с какой-нибудь затейливой рифмой типа «ловелас-***», — написала Собчак.