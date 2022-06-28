Свежее видео: Асмус схватила незнакомого мужика и поцеловала его взасос у всех на глазах

Актрису Кристину Асмус после ее роли в фильме «Текст» словно подменили. То она участвует в спектакле, где изображают на сцене французский поцелуй, то ее, простите, рвет прямо во время спектакля, и она считает своим долгом рассказать об этом подписчикам.

А теперь артистка публично поцеловалась с неизвестным мужчиной у всего зрительского зала.

Экс-жена Гарика Харламова придумала в своем театре Ермоловой эксперимент. Во время творческих встреч со зрителями, она вызывает кого-то из публики на сцену и разыгрывает сцены из спектаклей.

Волею судеб Кристина Асмус выбрала для этого любовный эпизод с серьезным таким поцелуем в конце. Любопытно что блондинка сама схватила незнакомца и страстно притянула его к себе. А он и не стал отказываться.