Светятся от счастья: Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко из «Дома-2» расцеловались прямо на Красной площади

Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко в июне отметили деревянную свадьбу. Исполнилось пять лет со дня их свадьбы.
За это время у пары родилось двое детей - дочери Василиса и София.
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко периодически стараются показать поклонникам, что их отношения гармоничны и полны страсти, как и до свадьбы.
На этот раз парочка помиловалась прямо в центре Москвы, на Красной площади.
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко расцеловались на публике.
Дима Дмитренко и Оля Рапунцель на Красной площади. Фото: соцсети
«Счастье в простом», - подписала кадры Ольга Рапунцель.
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Поклонники тут же выразили восторг паре, заявив, что младшей сестре Ольги Алене стоит у нее поучиться.
«Какие же вы замечательные», «Ох, Оленька, твои бы мозги твоей сестре. Извини, конечно, что не в тему, но ей реально нужно у тебя учиться, что такое любить и что такое семья», «Счастья вам, Олечка! Приятно смотреть на вас, на вашу семью, не то, что клоуны Черно позорные и туда же Алена», «Светитесь от счастья! Так держать», - высказались в Сети.