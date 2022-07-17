Светятся от счастья: Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко из «Дома-2» расцеловались прямо на Красной площади

Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко в июне отметили деревянную свадьбу. Исполнилось пять лет со дня их свадьбы.

За это время у пары родилось двое детей - дочери Василиса и София.

Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко периодически стараются показать поклонникам, что их отношения гармоничны и полны страсти, как и до свадьбы.

На этот раз парочка помиловалась прямо в центре Москвы, на Красной площади.

Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко расцеловались на публике.