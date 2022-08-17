Светятся от счастья: Анастасия Макеева с мужем прошлась по красной дорожке

Накануне в Кирове завершился фестиваль «На семи холмах». Мероприятие посетили многие российские звезды, в том числе Анастасия Макеева с мужем Романом Мальковым.
В своем аккаунте в соцсети актриса поделилась кадрами, на которых они прошли по красной дорожке. Пара буквально светилась от счастья, что не могли не заметить фанаты актрисы. Анастасия же, в свою очередь, поблагодарила их за преданность.
«Выражаем благодарность всем поклонникам, кто неравнодушен к нашей семье и отстаивает справедливость», — написала Макеева.
Напомним, недавно Анастасия Макеева сделала заявление, где сообщила, что ее буквально травят в соцсетях, сносят аккаунты и пишут гадости. Актриса попросила защиты у компетентных органов.
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Скриншот: соцсети