Светятся от счастья: Анастасия Макеева с мужем прошлась по красной дорожке

Накануне в Кирове завершился фестиваль «На семи холмах». Мероприятие посетили многие российские звезды, в том числе Анастасия Макеева с мужем Романом Мальковым.

В своем аккаунте в соцсети актриса поделилась кадрами, на которых они прошли по красной дорожке. Пара буквально светилась от счастья, что не могли не заметить фанаты актрисы. Анастасия же, в свою очередь, поблагодарила их за преданность.