«Светской жизни у меня нет»: почему Егор Крид отказывается от интервью и игнорирует дни рождения артистов

Если на одну чашу весов поставить шумную светскую вечеринку, а на другую — тихий спокойный вечер в кругу близких, то рэпер Егор Крид всегда выберет второе.

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Как признался кумир молодежи, жизнь напоказ его не прельщает. Общаться с прессой и мусолить откровенные темы ему также не нравится. По признанию артиста, страх, что сказанное могут вырвать из контекста или переврать, перевешивает любые охваты.

«Я не даю интервью, и к Насте Ивлеевой не поехал... Я не люблю красные дорожки, не появляюсь на них. Не хожу на мероприятия, на дни рождения блогеров, артистов, за исключением самых близких. Поэтому не устал от светской жизни — ее у меня нет», — высказался Крид на YouTube-канале Popcake.

Отметим, что далеко не все звезды охотно дают интервью. Например, Земфира — певица давно известна тем, что почти никогда не соглашается на беседы. А актер Павел Прилучный утверждал, что не любит рассказывать о личной жизни, поэтому он никогда не даст интервью Ксении Собчак.