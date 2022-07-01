«Светлый мальчик»: Катя Токарева из «Дома-2» показала новорожденного сына-блондина сразу после родов

Экс-участница проекта Екатерина Токарева впервые стала мамой, малыш появился на свет в одной из клиник Польши.
Катя Токарева

Катя Токарева. Фото: соцсети

Бывшие участники «Дома-2» Екатерина Токарева и Юрий Слободян впервые стали родителями.

Сын пары появился на свет путем кесарева сечения в одной из клиник Польши — стране, где Токарева и Слободян живут последние года три.

Катя Токарева рассказала в микроблоге, что сын родился настоящим богатырем — его вес 4 680 граммов, а рост 61 сантиметр.

Катя Токарева не сообщила конкретной даты, когда малыш появился на свет. Зато уже показала его фото. Мальчик родился блондином.

 

Сын Кати Токаревой и Юрия Слободяна. Фото: соцсети

«Врачи сказали: «Ой, какой ясный, светлый такой мальчик». Ребенка сразу кладут тебе на грудь, и ты с ним до самой выписки вместе в палате, каждый раз приходят патронажные и его купают, учат меня менять ему памперс, как правильно кормить, помогают его поднимать, а также налаживают тебе лактацию.

Сразу положили его на грудь и давай учить его брать мамкино молоко. Ребенка не пеленают, только шапочка, майка и подгузник, укутали в одеяльце, но так он все время лежал раскрытый и свободный», — поделилась Катя Токарева.

Катя Токарева показала новорожденного сына. Фото: соцсети

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