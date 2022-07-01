«Светлый мальчик»: Катя Токарева из «Дома-2» показала новорожденного сына-блондина сразу после родов

Бывшие участники «Дома-2» Екатерина Токарева и Юрий Слободян впервые стали родителями.

Сын пары появился на свет путем кесарева сечения в одной из клиник Польши — стране, где Токарева и Слободян живут последние года три.

Катя Токарева рассказала в микроблоге, что сын родился настоящим богатырем — его вес 4 680 граммов, а рост 61 сантиметр.

Катя Токарева не сообщила конкретной даты, когда малыш появился на свет. Зато уже показала его фото. Мальчик родился блондином.