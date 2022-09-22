Светловолосая, задорная! Как выглядит подросшая дочка Безрукова от Матисон — Маша

Сергей Безруков в одном из интервью признался, что иногда ему приходится играть строго папу, чтобы дети осознавали существующие границы. Но такая роль дается актеру непросто. Потому что, как говорит художественный руководитель Губернского театра, он все-таки больше добрый папа. Но веревки, как выразился Безруков, дети из него не вьют. Дома Сергей показывает своим наследникам только отечественные, преимущественно советские мультфильмы.
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Дочка Сергея Безрукова — Маша. Фото: личный архив
На своей страничке в микроблоге Сергей Безруков поделился свежим фото с подросшей дочкой Машей, которая позировала с пожелтевшими листьями, сделав из них букет для мамы. Дочку актеру подарила Анна Матисон. Девочка одновременно похожа и на свою маму, и на отца. У Маши светлые волосы, задорная улыбка, она совершенно не избалованная и не капризная. Девочка часто бывает в театре отца, приобщаясь к искусству.
«Фото, заряженные осенним настроением! Как же все-таки хорошо дома! Нет ничего лучше семейных выходных… Согласны?» — спросил поклонников Безруков.