Светловолосая, задорная! Как выглядит подросшая дочка Безрукова от Матисон — Маша

Сергей Безруков в одном из интервью признался, что иногда ему приходится играть строго папу, чтобы дети осознавали существующие границы. Но такая роль дается актеру непросто. Потому что, как говорит художественный руководитель Губернского театра, он все-таки больше добрый папа. Но веревки, как выразился Безруков, дети из него не вьют. Дома Сергей показывает своим наследникам только отечественные, преимущественно советские мультфильмы.

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