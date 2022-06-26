Светловолосая, улыбчивая! Руденко из сериала «Две судьбы» слил редкое фото 10-летней дочки

Анатолий Руденко вместе с женой Еленой Дудиной воспитывает общую дочку Милену. На днях наследница звезды сериала «Две судьбы» отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 10 лет. По этому случаю актер поделился в своем микроблоге редким кадром с повзрослевшей дочкой-именинницей, показав, какой стала его Милена.
У девочки медово-пшеничные волосы, она миловидная и улыбчивая, как и ее папа. При этом Милена уже успела загореть. Для начала лета девочка очень даже смуглая при том, что кожа у нее светлая.
Дочка Анатолия Руденко - Милена. Фото: личный архив
«Любимая моя девочка, тебе уже 10 лет! Как же радостно наблюдать как ты растешь, меняешься, взрослеешь! Как же я горжусь тем, что ты у меня такая добрая, мудрая, умная! Как хочется, чтобы всегда ты излучала радость и счастье! Будь всегда здорова! Безумно люблю тебя!» - отметил Руденко.
Кстати, за плечами у актера громкие романы. Так, Анатолий Руденко строил отношения с Дарьей Поверенновой и Татьяной Арнтгольц. Но жениться звезда сериала «Две судьбы» не спешил. Замуж он позвал только мать своего ребенка - Елену Дудину. Они сыграли свадьбу в 2012-м. В этом же году у них родилась дочка Милена.
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