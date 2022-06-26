Светловолосая, улыбчивая! Руденко из сериала «Две судьбы» слил редкое фото 10-летней дочки

Анатолий Руденко вместе с женой Еленой Дудиной воспитывает общую дочку Милену. На днях наследница звезды сериала «Две судьбы» отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 10 лет. По этому случаю актер поделился в своем микроблоге редким кадром с повзрослевшей дочкой-именинницей, показав, какой стала его Милена.

У девочки медово-пшеничные волосы, она миловидная и улыбчивая, как и ее папа. При этом Милена уже успела загореть. Для начала лета девочка очень даже смуглая при том, что кожа у нее светлая.