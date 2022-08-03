Светло-серый джип Аллы Пугачевой объявили в розыск

Как отметил адвокат Андрей Алешкин, в розыск автомобиль объявляют, если от владельца поступает заявление об угоне. После этого возбуждается уголовное дело, объявляется план-перехват, сообщает «Комсомольская правда».

«Автомобиль числится в розыске до тех пор, пока его не найдут, пока владелец не заберет заявление, либо пока не истечет срок давности. Поэтому обычно такие дорогие машины сразу страхуют: владелец получает выплату, и возвращение авто уже становится не его заботой», — заявил Андрей Алешкин.

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