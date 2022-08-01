Светлана Лобода впервые озвучила имя дочери, которую родила якобы от Тилля Линдеманна

Младшей дочери певицы Светланы Лободы уже четыре года. Все это время звезда публично называла девочку Тильдой, чтобы поддерживать историю о том, что отец малышки — солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Но в новом интервью, которое Светлана Лобода дала в канун своего сольного концерта в Грузии, она все же озвучила, как ее дочку зовут на самом деле.

Рассказывая журналисту Ноэ Сулаберидзе о своем переезде в другую страну, Светлана Лобода сделала акцент на младшей наследнице.