Светлана Лобода впервые озвучила имя дочери, которую родила якобы от Тилля Линдеманна

Младшей дочери певицы Светланы Лободы уже четыре года. Все это время звезда публично называла девочку Тильдой, чтобы поддерживать историю о том, что отец малышки — солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Но в новом интервью, которое Светлана Лобода дала в канун своего сольного концерта в Грузии, она все же озвучила, как ее дочку зовут на самом деле.
Рассказывая журналисту Ноэ Сулаберидзе о своем переезде в другую страну, Светлана Лобода сделала акцент на младшей наследнице.
«Матильда маленькая, ей четыре года. Она часто меня спрашивает, почему мы живем в другом доме, почему мы уехали в другую страну. Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками. И ее это успокаивает», — поделилась Светлана Лобода.
Светлана Лобода с дочками Евангелиной и Матильдой. Фото: соцсети
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Напомним, недавно стало известно, что тайный роман Светланы Лободы и Тилля Линдеманна был пиар-проектом. На самом деле Светлана Лобода родила младшую дочь не от немецкого вокалиста, а от другого мужчины, имя которого скрывает.