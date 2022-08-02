Светлана Лобода озвучила настоящее имя своей младшей дочери

Ранее в СМИ прошла информация, что дочь Лободы зовут Тильда. По другим данным — Матильда. Оказалось, что правильно именно двойное произношение.

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Напомним, что до сих пор витают слухи будто бы Светлана Лобода родила дочь от немецкого музыканта Тилля Линдеманна. Исполнительница не подтверждала, но и не опровергала эту информацию.