Светлана Лобода озвучила настоящее имя своей младшей дочери

Певица Светлана Лобода в соцсетях назвала настоящее имя своей младшей дочери.
Комментарий Светланы Лободы. Фото: соцсети
«Для тех, кому не дает покоя имя моей дочери. Моя дочь — Тильда-Матильда. Тиллечка — уменьшительно-ласкательное».
Ранее в СМИ прошла информация, что дочь Лободы зовут Тильда. По другим данным — Матильда. Оказалось, что правильно именно двойное произношение.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что до сих пор витают слухи будто бы Светлана Лобода родила дочь от немецкого музыканта Тилля Линдеманна. Исполнительница не подтверждала, но и не опровергала эту информацию.