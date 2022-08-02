Светлана Лобода озвучила настоящее имя своей младшей дочери

Певица ответила всем, кому не дает покоя имя ее наследницы.
Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Певица Светлана Лобода в соцсетях назвала настоящее имя своей младшей дочери.

Комментарий Светланы Лободы. Фото: соцсети

«Для тех, кому не дает покоя имя моей дочери. Моя дочь — Тильда-Матильда. Тиллечка — уменьшительно-ласкательное».

Ранее в СМИ прошла информация, что дочь Лободы зовут Тильда. По другим данным — Матильда. Оказалось, что правильно именно двойное произношение.

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Напомним, что до сих пор витают слухи будто бы Светлана Лобода родила дочь от немецкого музыканта Тилля Линдеманна. Исполнительница не подтверждала, но и не опровергала эту информацию.

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