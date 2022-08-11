Светлана Лобода объяснила, почему перенесла свой концерт в Таллине

Как отметила Светлана Лобода, она очень ждет скорой встречи со своими поклонниками.

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Напомним, что недавно Светлана Лобода возобновила свои гастроли по миру. При этом она отмечала, что в России больше выступать никогда не будет.