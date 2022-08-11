Светлана Лобода объяснила, почему перенесла свой концерт в Таллине

Певица Светлана Лобода в «Телеграме» сообщила, что ее концерт в эстонском Таллине 12 августа в заведении MJ Club не состоится. Причина в некой невозможности осуществления технического райдера.
«Но мы сделали все, чтобы наша встреча состоялась на более вместительной площадке! Новая дата концерта — 28 октября! Все раннее приобретенные билеты действительны!»
Как отметила Светлана Лобода, она очень ждет скорой встречи со своими поклонниками.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что недавно Светлана Лобода возобновила свои гастроли по миру. При этом она отмечала, что в России больше выступать никогда не будет.