Светлана Лобода обвинила Ким Кардашьян в копировании ее образа

Похоже, что весь мир решил копировать уникальный образ Светланы Лободы. В самом деле, блондинки с пухлыми губами в облегающих нарядах — огромная редкость, и только благодаря певице люди узнали о таких. Забавно? Но Светлана Лобода и ее подруги говорят об этом на полном серьезе.

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Совсем недавно приятельница и экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина обвинила Анну Асти в том, что она копирует имидж ее бывшей подопечной. Та сильно удивилась и поинтересовалась: может быть, сейчас выдают патент на блондинок?

А сейчас сама Светлана Лобода обвинила Ким Кардашьян в том, что она подражает ее стилю и даже предъявила доказательства в виде фото. Народ смеется: а знает ли вообще Ким о существовании Светы?