Светлана Бондарчук: «Эмиграция не моя история»

Модель Светлана Бондарчук в интервью Надежде Стрелец высказалась о событиях на Украине.
«У меня у мужа родственники живут на Украине. Все там еще более сложно. Но хотя у каждого родственники и друзья там. Каждый имеет право на свой взгляд, как он видит это, но я против проявления агрессии. Случилось, что случилось. Это трагедия для всего мира. Для Америки в меньшей степени. Мы находимся в эпицентре. Я — русский человек. Эмиграция не моя история».
Как отметила Бондарчук, люди из-за рубежа призывают, что здесь делать россиянам. «Эта история так себе. У меня несколько таких примеров. Люди вчера уехали. Они знают правила жизни сегодня. Они есть, и они не на тысячелетия. Такие правила прописаны исторически. Мы находимся в такой фазе. Но не надо звонить оттуда и говорить, что нам здесь делать», — заявила Светлана Бондарчук.
Напомним, что Светлана Бондарчук — бывшая жена знаменитого режиссера Федора Бондарчука. У них двое общих детей — сын Сергей и дочь Варвара.
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