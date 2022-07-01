Светлана Бондарчук: «Эмиграция не моя история»

Как отметила Бондарчук, люди из-за рубежа призывают, что здесь делать россиянам. «Эта история так себе. У меня несколько таких примеров. Люди вчера уехали. Они знают правила жизни сегодня. Они есть, и они не на тысячелетия. Такие правила прописаны исторически. Мы находимся в такой фазе. Но не надо звонить оттуда и говорить, что нам здесь делать», — заявила Светлана Бондарчук.

Напомним, что Светлана Бондарчук — бывшая жена знаменитого режиссера Федора Бондарчука. У них двое общих детей — сын Сергей и дочь Варвара.

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