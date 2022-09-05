«Светке плохо»: брат Шатунова рассказал, что происходит сегодня с вдовой певца

Минувшим летом поклонники «Ласкового мая» и Юры Шатунова понесли огромную потерю – их кумир Юра Шатунов скоропостижно скончался. Артист перенес инфаркт, ему было всего 48 лет. У него остались жена и двое детей. После похорон в Москве, состоявшихся на Троекуровском кладбище, часть праха вдова забрала в Германию, где последние годы жил артист.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Как сегодня живет вдова Шатунова, рассказал его двоюродный брат Александра. Он пришел на программу «Звезды сошлись» на НТВ. Связь со Светланой Шатуновой он поддерживает через директора покойного певца Аркадия Кудряшова.