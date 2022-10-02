Сверкнула запретным и ошарашила: Клава Кока после выхода в белье показала постельную сцену

Клава Кока в последнее время сильно поменяла имидж: вместо простой и веселой девчонки публика стала наблюдать супермодную привлекательную молодую женщину. Вместо растянутых худи и футболок теперь на певице часто можно заметить привлекательные и яркие вещи.

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Накануне Клава Кока вышла к зрителям на концерте в дерзком образе в пайетках, примерив шорты и бюстгальтер вместо топа.

Кроме того, Клава Кока без стеснения показалась в постели, пожаловавшись на усталость. Певица активно гастролирует по стране, поэтому сон для нее на удобном матрасе – настоящее событие.