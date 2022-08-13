«Свела с ума»: Нюша выставила подкачанные ягодицы в «невидимых» стрингах

Нюша порадовала поклонников в соцсети провокационным снимком. Артистка запечатлелась в купальнике с плавками-стрингами и белоснежной рубашке.

Она соблазнительно прогнулась, поставив одну ногу на бортик бассейна, и томно посмотрела в камеру.