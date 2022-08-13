«Свела с ума»: Нюша выставила подкачанные ягодицы в «невидимых» стрингах

Певица поделилась пикантным фото.
Нюша. Фото: Global Look Press

Нюша. Фото: Global Look Press

Нюша порадовала поклонников в соцсети провокационным снимком. Артистка запечатлелась в купальнике с плавками-стрингами и белоснежной рубашке. 

Она соблазнительно прогнулась, поставив одну ногу на бортик бассейна, и томно посмотрела в камеру.

«Где вы хотите сейчас оказаться и что делать?» — спросила Нюша у фолловеров.

 

Нюша. Фото: соцсети

Многие пользователи проигнорировали вопрос звезды, уделив все внимание горячему кадру.

«Вау! Просто свела с ума, соблазнительница»; «После таких фото больше всего хочется оказаться рядом с тобой»; «Ах, какие ножки»; «Такая стройная»; «Умопомрачительная фигура», — высказались они.

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