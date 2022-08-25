«Свела с ума»: любовница Тимати выпятила упругие ягодицы в мокрых стрингах

Девятнадцатилетняя возлюбленная Тимати Валентина Иванова гордится своим стройным телом и ничуть не стесняется демонстрировать его поклонникам. В новом ролике модель в очередной раз похвасталась фигурой.
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Валентина сначала натерла живот и ягодицы скрабом, а затем соблазнительно поплескалась под душем. Девушка не стала позировать обнаженной, надев нюдовый лиф и черные стринги.
Пользователи Сети в один голос заявили, что Валентина роскошно выглядит.
«Все бы отдала за такую фигуру»; «Бомбический пресс»; «Ты в потрясающей форме. Реально все шикарно»; «Наконец-то красивая и без силикона»; «Разве бывают такие идеальные?»; «Просто свела с ума», — написали они.