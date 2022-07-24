Свел всех с ума: поклонницы устроили давку в ресторане, где появился турецкий актер Бурак Озчивит

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А вот потом Озчивит приехал на автограф-сессию в ресторан Levantine. Депозит столика с видом на актера стоил 15 тысяч рублей. Однако такая цена никого не отпугнула. был настоящий аншлаг. А когда турок произнес по русски «Добрый вечер», то в зале были оглушительные крики восторга.

Вместо камерного общения в ресторане началась давка. Оценив обстановку, охрана увела актера. Пока неизвестно, как долго Бурак будет находится в Москве.