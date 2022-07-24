Свел всех с ума: поклонницы устроили давку в ресторане, где появился турецкий актер Бурак Озчивит

Бурак Озчивит давно знаком зрителям в России. Он снялся во многих сериалах: «Королек – птичка певчая», «Черная любовь», «Великолепный век».
И хоть сердце обаятельного турка давно занято, число его поклонниц с каждым годом только растет. Очень любит его работы в кино Ксения Бородина, которая даже прилетала в Стамбул к нему на съемки.
На этот раз поклонникам никуда лететь не пришлось. 23 июля Бурак неожиданно предстал в Москве. Он успел засветиться на глазах Ольге Бузовой и Натальи Рудовой. они не упустили шанса и сделали фото с ним на память.
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А вот потом Озчивит приехал на автограф-сессию в ресторан Levantine. Депозит столика с видом на актера стоил 15 тысяч рублей. Однако такая цена никого не отпугнула. был настоящий аншлаг. А когда турок произнес по русски «Добрый вечер», то в зале были оглушительные крики восторга.
Вместо камерного общения в ресторане началась давка. Оценив обстановку, охрана увела актера. Пока неизвестно, как долго Бурак будет находится в Москве.