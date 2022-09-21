«Сваты» молчать не стали: что сказали экранные родственники Кошмал в ответ на скандальные заявления актрисы

27-летняя актриса Анна Кошмал, известная по своей работе в сериале «Сваты», на протяжении нескольких месяцев нелестно отзывается и проявляет агрессию по отношению к своим коллегам по съемочной площадке.

Так, она обрушивалась с резкими высказываниями на Федора Добронравова, сыгравшего в сериале ее деда. Доставалось от Анны Кошмал и Инне Королевой, исполнившей роль мамы персонажа Кошмал.

Стоит отметить, что российские звезды оказались выше. Они предпочли не реагировать на нападки на них Анны Кошмал.

Несмотря на общественный резонанс, знаменитости в беседе с Teleprogramma.pro заявили, что не заметили ничего такого в свой адрес.

«В первый раз слышу. Я — артист. С интернетом я не дружу, ничего в нем не понимаю. Поэтому понятия не имею», — сказал 61-летний Федор Добронравов.

«Кто я такая, чтобы оценивать Аню Кошмал… Я думаю, она защищает свою родину по-своему. Это же очевидно», — поделилась своим видением ситуации Инна Королева.

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