Сушатся пеленки, работает телевизор: Роза Сябитова предстала с маленькой внучкой в интерьерах своего родового гнезда

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова с удовольствием выполняет обязанности бабушки.

Часть своего времени Роза Сябитова посвящает маленькой внучке Мирославе, которой всего два с половиной месяца.

В микроблоге дочь Сябитовой, Ксения, мама малышки, поделилась теплым снимком. На нем Роза Сябитова запечатлена с внучкой, спящей в коляске. В кадре видны сушилка с детскими пеленками, работающий телевизор, уютный диван, много зелени.