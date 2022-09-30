Сушатся пеленки, работает телевизор: Роза Сябитова предстала с маленькой внучкой в интерьерах своего родового гнезда

60-летняя телесваха Роза Сябитова наслаждается статусом бабушки.
Роза Сябитова

Роза Сябитова. Фото: Global Look Press

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова с удовольствием выполняет обязанности бабушки. 

Часть своего времени Роза Сябитова посвящает маленькой внучке Мирославе, которой всего два с половиной месяца.

В микроблоге дочь Сябитовой, Ксения, мама малышки, поделилась теплым снимком. На нем Роза Сябитова запечатлена с внучкой, спящей в коляске. В кадре видны сушилка с детскими пеленками, работающий телевизор, уютный диван, много зелени.

«Мои любимые курочки», — подписала кадр Ксения Сябитова.

Подписчики умилились уютному кадру, сделанному в родовом гнезде Розы Сябитовой — ее подмосковном особняке, куда сейчас переехала ее дочка с мужем и малышкой Мирославой.

Роза Сябитова нянчится с внучкой. Фото: соцсети

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Напомним, внучка Розы Сябитовой родилась 13 июля 2022 года. Через некоторое время малышка прошла мусульманский обряд имянаречения. Девочку назвали Мирославой.

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