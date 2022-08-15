Существовал ли Сюмбюль-ага из «Великолепного века» в реальной жизни

Турецкий актер Селим Байрактар сыграл евнуха Сюмбюль-агу в сериале «Великолепный век». Артист заявил, что его герой существовал в реальной истории и он про него читал перед съемками.
«Конечно, он был. В Турции есть мечеть Сюмбюль-аги. В жизни его называли Достопочтенный Сюмбюль. Он известен как человек, заботившийся о девушках султана», — рассказал Байрактар в документальном фильме «Создание легенды».
Кстати, историки уверены, что Сюмбюль действительно жил в Османской империи, вот только служил он не Сулейману Великолепному, а Ибрагиму Безумному.
Он был умен, образован и весьма дальновиден.