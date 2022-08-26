Суррогатная мама сделала признание о двойняшках Пугачевой и Галкина

Рождение двойняшек Лизы и Гарри в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина стало настоящей сенсацией. Тогда, в сентябре 2013-го, было известно лишь то, что выносила и родила детей суррогатная мама. Кто именно – звездная пара умалчивала.

Но когда в студии программы «Прямой эфир», которую в то время вел Борис Корчевников, появилась Елена Ширинина, многие решили, что именно она стала суррогатной мамой для звездной пары. Тема программы была как раз-таки о Пугачевой и Галкине, а Елена заявила, что выносила двойню.

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