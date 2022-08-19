Супергерои, роботы-трансформеры: Шубская и Овечкин устроили грандиозный праздник в честь четырехлетия сына

Александр Овечкин является известным хоккеистом. Он славится своими успехами на льду. Спортсмен завоевал множество наград. Также он счастлив в браке с Анастасией Шубской. Долгое время она снималась в кино, как Вера Глаголева. Но теперь она посвятила себя семье. Избранница подарила хоккеисту двоих детей.
Уже давно Овечкин живет в США, но каждый год он приезжает с семьей в Россию. Этим летом хоккеист тоже приехал в Москву. 18 августа супруги поздравили старшего сына Сергей с четырехлетием. С утра в доме уже было множество воздушных шаров. Для малыша целый зал был украшен в морском стиле. Он также получил подарки от родных.
А вечером супруги организовали роскошную вечеринку. Темой праздника были выбраны супергерои и персонажи комиксов. Аниматоры появились в зале в костюмах таких персонажей, как: Халк, Человек-паук, Супермен, Харли Квин, роботов-трансформеров. Было сделано несколько зон для фотосессии. Взрослые разместились за банкетными столами, а дети веселились и участвовали в конкурсах.
Шубская на мероприятии появилась в ультрамариновом комбинезоне. Она следила за малышами. Рядом с ней постоянно был двухлетний Илья. А вот именинник находился рядом с папой. Овечкин взял его на руки, когда в зал вынесли многоярусный торт, которого украшали миниатюрные супергерои. Мальчика поздравили гости и спели для него песню.
Анастасия Шубская и Александр Овечкин устроили праздник для сына. Фото: соцсети звезды