Супергерои, роботы-трансформеры: Шубская и Овечкин устроили грандиозный праздник в честь четырехлетия сына

Уже давно Овечкин живет в США, но каждый год он приезжает с семьей в Россию. Этим летом хоккеист тоже приехал в Москву. 18 августа супруги поздравили старшего сына Сергей с четырехлетием. С утра в доме уже было множество воздушных шаров. Для малыша целый зал был украшен в морском стиле. Он также получил подарки от родных.