«Он сумасшедший!»: вот что Оксана Самойлова на самом деле подарила Джигану

Блогер Оксана Самойлова привыкла шикарно праздновать дни рождения всех своих членов семьи. Во вторник ее муж Джиган отметил 37-летие.
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Самойлова пообещала супругу, что ничего дарить в этот раз ему не будет. Однако перед подписчиками держала интригу - это будет сумасшедший презент, он сойдет с ума.
Так и случилось. Самойлова выложила в Сеть видео с тем самым подарком. И это - автомобиль!
Блогерша также рассказала подписчикам, что вчера вместо воды из их кранов лилось вино. Наверное, этот подарок имениннику больше понравился.