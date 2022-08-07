«Султан Сулейман в шлепках?»: Бергюзар Корель подловила 2-летнего сына Хана с Халитом Эргенчем на турецком пляже

Бергюзар Корель засветила в кадре Халита Эргенча в шлепках и 2-летнего сына Хана. У актрисы из турецкого сериала «1001 ночь» также есть 12-летний сын Али и малютка-дочка Лейла, которой всего девять месяцев. Последняя беременность стала для Бергюзар Корель незапланированной. Однако актриса с мужем сразу решили, что будут рожать. К тому же, пара давно мечтала о дочери.

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Какое-то время Халит Эргенч вместе с семьей провел в Европе. Ходили слухи, что актер из «Великолепного века» перебрался в Великобританию. Однако султан Сулейман вернулся в Турцию с женой Бергюзар Корель и тремя детьми.