«Султан Сулейман в шлепках?»: Бергюзар Корель подловила 2-летнего сына Хана с Халитом Эргенчем на турецком пляже

Бергюзар Корель засветила в кадре Халита Эргенча в шлепках и 2-летнего сына Хана. У актрисы из турецкого сериала «1001 ночь» также есть 12-летний сын Али и малютка-дочка Лейла, которой всего девять месяцев. Последняя беременность стала для Бергюзар Корель незапланированной. Однако актриса с мужем сразу решили, что будут рожать. К тому же, пара давно мечтала о дочери.
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Какое-то время Халит Эргенч вместе с семьей провел в Европе. Ходили слухи, что актер из «Великолепного века» перебрался в Великобританию. Однако султан Сулейман вернулся в Турцию с женой Бергюзар Корель и тремя детьми.
Бергюзар Корель на море. Фото: личный архив
В кадре Халит Эргенч предстал в шлепках, показав крепкие икры и рельефные мышцы ног. А вот красавица Бергюзар Корель похорошела после третьей беременности, подарив мужу дочку Лейлу.
«Султан Сулейман в шлепках?», «Какие красивые ноги у повелителя», «Бергюзар прям всюду следует за мужем», «Султан со своей фавориткой и шехзаде», «Опять в Турции?? А как же Европа?», «Султан Сулейман идет купаться?», «Какая же красотка жена у Халита», - пишут фолловеры.