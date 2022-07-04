Султан и его Хюррем? Тигран Салибеков и Юлия Белая из «Дома-2» предстали в восточных нарядах

Влюбленные участники проекта Тигран Салибеков и Юлия Белая облачились в героев турецкого сериала «Великолепный век».
Тигран Салибеков и Юлия Белая

Тигран Салибеков и Юлия Белая. Фото: соцсети

Участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Юлия Белая продолжают строить отношения под камерами. 

Юлию Белую, судя по всему, совершенно не смущает наличие у Тиграна троих сыновей от первого брака с Юлией Салибековой.

А Тиграну глубоко фиолетово на послужной список Белой и наличие у нее большого количества экс-партнеров.

Поклонники уже поспешили назвать их одной из самых красивых пар телестройки. Словно решив подтвердить это звание, Белая и Салибеков устроили костюмированное шоу.

Влюбленные облачились в костюмы эпохи, о которой рассказывает культовый турецкий сериал «Великолепный век»

Тигран Салибеков и Юлия Белая в восточных нарядах. Фото: соцсети

«Султан и Юлия Белая», - подписал фото в своем микроблоге Тигран Салибеков.

Если себе Салибеков отвел роль султана, вероятно, Белая - Хюррем.

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