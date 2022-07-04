Султан и его Хюррем? Тигран Салибеков и Юлия Белая из «Дома-2» предстали в восточных нарядах

Участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Юлия Белая продолжают строить отношения под камерами.
Юлию Белую, судя по всему, совершенно не смущает наличие у Тиграна троих сыновей от первого брака с Юлией Салибековой.
А Тиграну глубоко фиолетово на послужной список Белой и наличие у нее большого количества экс-партнеров.
Поклонники уже поспешили назвать их одной из самых красивых пар телестройки. Словно решив подтвердить это звание, Белая и Салибеков устроили костюмированное шоу.
Влюбленные облачились в костюмы эпохи, о которой рассказывает культовый турецкий сериал «Великолепный век»
Тигран Салибеков и Юлия Белая в восточных нарядах. Фото: соцсети
«Султан и Юлия Белая», - подписал фото в своем микроблоге Тигран Салибеков.
Если себе Салибеков отвел роль султана, вероятно, Белая - Хюррем.
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