Султан и его Хюррем? Тигран Салибеков и Юлия Белая из «Дома-2» предстали в восточных нарядах

Участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Юлия Белая продолжают строить отношения под камерами.

Юлию Белую, судя по всему, совершенно не смущает наличие у Тиграна троих сыновей от первого брака с Юлией Салибековой.

А Тиграну глубоко фиолетово на послужной список Белой и наличие у нее большого количества экс-партнеров.

Поклонники уже поспешили назвать их одной из самых красивых пар телестройки. Словно решив подтвердить это звание, Белая и Салибеков устроили костюмированное шоу.

Влюбленные облачились в костюмы эпохи, о которой рассказывает культовый турецкий сериал «Великолепный век»