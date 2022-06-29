Сулейман бы взревновал? Нур Феттахоглу в монокини из латекса деликатно подчеркнула гладкие бедра

На личной страничке микроблога Нур Феттахоглу поделилась свежим домашним снимком, позировав в спальне. Актриса сделала селфи, показав свое отражение в зеркале. При этом партнерша Халита Эргенча примерила монокини из латекса с прорезями на животе, деликатно подчеркнув стройную талию и гладкие бедра. Поклонники восхитились тем, какой фантастической фигурой обладает их любимица.

«Султан Сулейман бы от себя не отпустил», «Хюррем и рядом не стояла», «Всем султаншам султанша», «Сулейман бы влюбился без памяти», «И это Махидевран? Залюбовались любимой султаншей», — писали фолловеры.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также