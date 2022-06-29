Сулейман бы взревновал? Нур Феттахоглу в монокини из латекса деликатно подчеркнула гладкие бедра

Нур Феттахоглу снискала любовь и признание поклонников после съемок в сериале «Великолепный век», в котором она сыграла Махидевран султан. Актриса полюбилась зрителю своей элегантной красотой и утонченностью. В обычной жизни Нур выглядит почти так же, как и ее героиня из «Великолепного века». Феттахоглу все такая же стройная, вот только оттенок волос актриса изменила, став больше походить на Хюррем султан своей рыжей копной.
Нур Феттахоглу в монокини из латекса изящно утянула стройные бедра. Фото: личный архив
На личной страничке микроблога Нур Феттахоглу поделилась свежим домашним снимком, позировав в спальне. Актриса сделала селфи, показав свое отражение в зеркале. При этом партнерша Халита Эргенча примерила монокини из латекса с прорезями на животе, деликатно подчеркнув стройную талию и гладкие бедра. Поклонники восхитились тем, какой фантастической фигурой обладает их любимица.
«Султан Сулейман бы от себя не отпустил», «Хюррем и рядом не стояла», «Всем султаншам султанша», «Сулейман бы влюбился без памяти», «И это Махидевран? Залюбовались любимой султаншей», — писали фолловеры.
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