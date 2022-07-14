«Сулейман бы на Хюррем и не взглянул»: Нур Феттахоглу в бикини изогнулась, повиснув на поручнях яхты в море

Нур Феттахоглу прославилась благодаря съемкам в турецком сериале «Великолепный век». Примечательно, что в обычной жизни актриса так же, как и ее героиня Махидевран султан, не может наладить свою личную жизнь.
Со своим теперь уже бывшим мужем Левентом Везироглу актриса расставалась дважды. В первый раз еще до рождения общей дочери Элисы Гюзин, но потом пара помирилась и сошлась. Во второй — когда их общий ребенок подрос. Нур подала на развод, не став сохранять брак даже ради дочери.
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Нур Феттахоглу в купальнике на яхте в море. Фото: личный архив
После того, как актриса развелась, она стала чаще публиковать в личном микроблоге пляжные снимки. Так, на свежем фото Нур Феттахоглу предстала в купальнике, повиснув на поручнях яхты. Партнерша Халита Эргенча спускалась в море, собирая поплавать, когда ее запечатлели в такой изящной позе.
«Сулейман бы на Хюррем и не взглянул», «Какая красавица султанша! Махидевран просто идеальная», «Ну как можно иметь такую талию??», «Стройная, грациозная словно лань», — писали фолловеры.