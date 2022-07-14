«Сулейман бы на Хюррем и не взглянул»: Нур Феттахоглу в бикини изогнулась, повиснув на поручнях яхты в море

Нур Феттахоглу прославилась благодаря съемкам в турецком сериале «Великолепный век». Примечательно, что в обычной жизни актриса так же, как и ее героиня Махидевран султан, не может наладить свою личную жизнь.

Со своим теперь уже бывшим мужем Левентом Везироглу актриса расставалась дважды. В первый раз еще до рождения общей дочери Элисы Гюзин, но потом пара помирилась и сошлась. Во второй — когда их общий ребенок подрос. Нур подала на развод, не став сохранять брак даже ради дочери.

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