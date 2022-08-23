Судзиловская прокатилась на яхте с Эрнстом, Масляковым и Пельшем

Судзиловская оказалась в обществе гендиректора Первого канала Константина Эрнста и его жены, также близких ведущего КВН Александра Маслякова, телеведущего Валдиса Пельша, актера Вадима Галыгина и его жены.

На яхте оказался и муж Олеси Судзиловской Сергей Дзебань. Судя по всему, звезды решили покататься в окрестностях Ялты на яхте и обсудить текущие дела.

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Напомним, что Олеся Судзиловская – известная актриса. В этом году ей исполнилось 48 лет.