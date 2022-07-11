«Судя по роже — пьяница»: Солнцев «поставил диагноз» Довлатовой

Шоумен Рустам Солнцев в «Телеграме» оскорбительно отозвался о популярной радиоведущей Алле Довлатовой. Он опубликовал ее снимок, на котором звезда запечатлена в студии своей программы.
«Слушайте, а Довлатова, судя по роже, тоже пьяница? Да что ж такое».
Алла Довлатова. Фото: «Телеграм» Рустама Солнцева
Напомним, что Рустам Солнцев несколько месяцев назад покинул Россию. Сейчас он проживает в Америке.
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Заметим, что Алле Довлатовой в августе этого года исполнится 48 лет. У нее четверо детей от двух браков.