«Судя по роже — пьяница»: Солнцев «поставил диагноз» Довлатовой

Напомним, что Рустам Солнцев несколько месяцев назад покинул Россию. Сейчас он проживает в Америке.

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Заметим, что Алле Довлатовой в августе этого года исполнится 48 лет. У нее четверо детей от двух браков.

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