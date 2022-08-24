«Суды — это дело прошлого»: Вадим Самойлов помирился с родным братом

Музыкант Вадим Самойлов заявил, что помирился со своим братом Глебом после долгих лет вражды и непонимания.
«Суды — это дело прошлого. Мы договорились с Глебом о том, что каждый из нас имеет право использовать название группы и петь песни из наследия «Агаты Кристи». Организаторы время от времени просят писать название на афише. Мы с пониманием к этому относимся — нужно же билеты продавать».
При этом Самойлов заметил, что не относит себя к категории людей, которые ходят в гости к родственникам. Себя он считает интровертом. Ему хорошо наедине с собой. Сейчас порой они с братом созваниваются. Все-таки у них одна мать, сообщает «АиФ».
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Напомним, что братья Самойловы отыграли вместе прощальный «ностальгический» концерт в 2015 году. В течение последних семи лет они ездили по стране как два коллектива, которые ассоциируются с «Агатой Кристи». Репертуар у них разный.