«Суды — это дело прошлого»: Вадим Самойлов помирился с родным братом

При этом Самойлов заметил, что не относит себя к категории людей, которые ходят в гости к родственникам. Себя он считает интровертом. Ему хорошо наедине с собой. Сейчас порой они с братом созваниваются. Все-таки у них одна мать, сообщает «АиФ».

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Напомним, что братья Самойловы отыграли вместе прощальный «ностальгический» концерт в 2015 году. В течение последних семи лет они ездили по стране как два коллектива, которые ассоциируются с «Агатой Кристи». Репертуар у них разный.