«Судебным органам»: Макаревич написал письмо в поддержку Ройзмана

Обосновавшийся в Израиле Андрей Макаревич написал письмо в поддержку Евгения Ройзмана, экс-главы Екатеринбурга, которого задержали на днях и этапировали в Москву. Оно оказалось адресовано «судебным органам» страны. Эпистола оказалась в распоряжении Эдгарда Запашного, и он показал ее подписчикам в Telegram.

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В письме Макаревич дает характеристику Ройзману, уверяя, что знает его много лет как «человека безукоризненной честности и порядочности». Артист рассказал, что политик помогал гражданам России решать их проблемы, а также является выдающимся специалистом в области Навьянской иконы.