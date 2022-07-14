Суд отказал актрисе Эмбер Херд в пересмотре дела о клевете в адрес Джонни Деппа

По сообщениям американских СМИ, суд отклонил требование Эмбер Херд провести новое разбирательство по иску Джонни Деппа. Журналисты утверждают, что суд Вирджинии не счел нужным пересматривать дело.

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Напомним, ранее Эмбер Херд признали виновной в распространении клеветы в адрес своего бывшего мужа, актера Джонни Деппа. Актрису обязали выплатить 15 миллионов долларов — в такую сумму обошлась ей компенсация и штрафы. Потом, правда, сумму уменьшили до 10,35 миллионов. Новости о судебном решении сообщает издание Аrgumenti.ru.