«Суд назначает экспертизу»: Пугачева после нападения на Михалкова рискует попасть под статью

Алла Пугачева может схлопотать статью за колкость в адрес Никиты Михалкова. Напомним, вернувшаяся в Россию артистка опубликовала у себя в микроблоге отрывок из фильма Раба любви» с цитатой «Господа, вы звери!» и написала вопрос, куда же, мол, исчез «прекрасный человек Никита Михалков».
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Несмотря на тонкость в изложении своих мыслей и отношения, Пугачева все же может нарваться на статью, объяснил «Экспресс-газете» адвокат Андрей Алешкин. Дело в том, что адресат может обратиться в суд и посчитать оскорбительным для себя такое послание.
«В данном случае – это иск о защите чести и достоинства. Как правило, проводится лингвистическая экспертиза. Ее делает истец и прикладывает к иску. Ответчик не лишен права сделать свою экспертизу. Когда суду представляются две разные экспертизы, с разными выводами, то суд назначает свою, судебную экспертизу, по которой в конечном итоге и будет вынесено решение», - объяснил адвокат.