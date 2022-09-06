«Суд назначает экспертизу»: Пугачева после нападения на Михалкова рискует попасть под статью

Алла Пугачева может схлопотать статью за колкость в адрес Никиты Михалкова. Напомним, вернувшаяся в Россию артистка опубликовала у себя в микроблоге отрывок из фильма Раба любви» с цитатой «Господа, вы звери!» и написала вопрос, куда же, мол, исчез «прекрасный человек Никита Михалков».

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Несмотря на тонкость в изложении своих мыслей и отношения, Пугачева все же может нарваться на статью, объяснил «Экспресс-газете» адвокат Андрей Алешкин. Дело в том, что адресат может обратиться в суд и посчитать оскорбительным для себя такое послание.